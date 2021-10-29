В «Ахмате» опровергли информацию о том, что Газзаев может возглавить клуб

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал появившиеся слухи о том, что новым наставником команды может стать экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Ранее стало известно, что Андрей Талалаев, в данный момент возглавляющий грозненцев, может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов клуба в нынешнем сезоне.

– Это неправда. Кто-то запускает такие слухи прямо перед важными матчами. У нас есть главный тренер, который продолжает работать с командой. Мы ему доверяем и никого другого не рассматриваем на пост главного тренера, – цитирует Айдамирова Sport24.

Напомним, Талалаев руководит «Ахматом» с июля прошлого года. В сезоне-2021/22 его команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после 12 сыгранных туров.

Ранее грозненский клуб не смог выйти в 1/8 финала Кубка России, заняв вторую строчку в группе с «Ротором» и московским «Кайратом».