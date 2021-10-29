«ПСЖ» включил Месси в заявку команды на матч против «Лилля»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявку клуба на домашний матч 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем», который состоится сегодня, 29 октября.

По информации источника, аргентинский нападающий Лионель Месси был включен в состав команды на ближайшую встречу в лиге 1. Ранее появилась информация, что во время одной из тренировок парижан 34-летний футболист почувствовал мышечный дискомфорт.

Также отмечается, что игру пропустит Килиан Мбаппе – в данный момент форвард проходит курс лечения от ЛОР-инфекции. Ожидается, что француз вернется в строй на следующей неделе.

Напомним, матч между «ПСЖ» – «Лилль» состоится сегодня в 22:00 мск. После 11 сыгранных туров подопечные Маурисио Почеттино возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 28 очков. «Лилль» идет на десятой строчке с 15 очками.