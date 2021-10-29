«Фиорентина»: Информация о возможном уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде оценил появившуюся новость о том, что форвард «фиалок» Александр Кокорин может перейти в другой клуб в январе 2022 года на правах аренды.

Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний россиянин не провел ни одного матча в стартовом составе команды из Флоренции. Нападающий лишь трижды выходил на замену в играх чемпионата Италии.

– Появившаяся информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности, – цитирует Праде Sport24.

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе этого года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С тех пор он провел за флорентийцев семь встреч, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.