Деспотович не поможет «Рубину» в матче против ЦСКА

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович не сыграет за свою команду в домашнем матче 13-го тура чемпионата России против ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Отметим, что 29-летний серб пропустил последние две встречи клуба из Татарстана из-за травмы колена, полученной в октябре. В нынешнем сезоне нападающий отыграл восемь игр, забил один гол и отдал один ассист.

– Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже, – приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина»

Добавим, что матч казанской команды с ЦСКА состоится 30 октября. Начало встречи – в 14:00 мск.

В данный момент «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.