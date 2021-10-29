Роджерс может заменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

Как информирует ESPN, руководство «красных дьяволов» считает, что 48-летний специалист сможет достойно заменить на посту наставника команды нынешнего тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Ранее появилась информация, что норвежцу дали три матча для того, чтобы улучшить результаты команды. Ближайшими соперниками «манкунианцев» станут «Тоттенхэм» (30 октября), «Аталанта» (2 ноября) и «Манчестер Сити» (6 ноября).

Напомним, Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года. При нем клуб одержал 68 побед, 22 раза сыграл вничью и потерпел 36 поражений. В нынешнем розыгрыше АПЛ «лисы» занимают девятое место в турнирной таблице после девяти туров, набрав 14 очков.