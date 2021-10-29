Хави рассчитывает, что «Барселона» сможет подписать Комана

Фланговый нападающий «Баварии» Кингсли Коман может стать игроком «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.es, в услугах 25-летнего француза лично заинтересован испанский тренер Хави, который в ближайшее время должен возглавить каталонскую команду. Специалист уверен, что вингер мюнхенцев станет усилением атакующей линии сине-гранатовых.

Напомним, Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В составе немецкого клуба он отыграл 208 матчей, забил 42 гола и отдал 50 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 55 миллионов евро.