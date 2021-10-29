Президент «Барселоны» – о Хави: Я всегда говорил, что однажды он возглавит наш клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением по поводу бывшего полузащитника клуба Хави.

Ранее появилась информация, что 41-летний специалист близок к тому, чтобы стать новым главным тренером каталонцев. В данный момент испанец возглавляет катарский «Аль-Садд».

– В последние несколько месяцев я часто общаюсь с Хави – у нас хорошие отношения. Его позиция относительно нашей команды мне известна. Я всегда говорил, что однажды он возглавит клуб. Он очень любит футбол и сохраняет преданность «Барселоне», – сказал Лапорта во время сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, что вчера «Барселону» покинул Рональд Куман, тренировавший клуб с августа прошлого года. В нынешнем сезоне сине-гранатовые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков после десяти туров.

В последних пяти встречах в ла лиге каталонцы потерпели три поражения, уступив «Атлетико» (0:2), «Реалу» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1).