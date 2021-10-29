Лоза - об игре «Зенит» - «Динамо»: Матч команд, которые совсем не умеют играть в футбол

Музыкант Юрий Лоза поделился мнением от предстоящего матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

- Будет матч двух команд, которые совсем не умеют играть в футбол. «Динамо», слава богу, в еврокубках не выступает. А «Зенит» две недели назад показал себя во всей красе, ни разу не ударив по воротам «Ювентуса».

На европейской арене «Зенит» - полный ноль, а в России безоговорочный чемпион. Вывод очевиден, у нас в стране не умеют играть в футбол, - цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча состоится в пятницу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России «Зенит» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. «Динамо», имея в активе 23 очка, занимает второе место.