Кавазашвили считает, что если бы Кокорин остался в России, он стал бы основным игроком сборной

Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что переход Кокорина в итальянскую «Фиорентину» был неверным шагом в карьере нападающего.

«Про Кокорина даже говорить ничего не хочется. Это все очень темная история. Он не играл в России полгода и уехал в хороший итальянский клуб на огромную зарплату. Устроился, конечно, неплохо. Дай бог каждому. Но после этого перехода он закончился как футболист.

Аренда может пойти на пользу, но никто не знает, что у Саши в голове. Если бы Кокорин остался в «Сочи», он был бы основным игроком сборной. Его сгубила эта афера по-итальянски», — сказал Кавазашвили Sport24.

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе этого года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С тех пор он провел за флорентийцев семь встреч, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.