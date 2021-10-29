ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 октября 17:18
автор: Александр Бойченко

Ковачич травмировался на тренировке «Челси» и теперь рискует пропустить матч с Россией

Ковачич был вызван в национальную сборную Хорватии на ноябрьские матчи.

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич травмировался на тренировке «аристократов». Главный тренер синих Томас Тухель заявил, что футболист пропустит около двух недель.

«Матео Ковачич получил травму подколенного сухожилия на последних минутах тренировки. Он будет отсутствовать несколько недель», - цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

Напомним, что заключительный матч отборочного раунда к ЧМ-2022 между Хорватией и Россией состоится 14 ноября в Сплите. Перед очным противостоянием на первом месте в группе идут подопечные Валерия Карпина с 19-ю баллами, в активе хорватов 17 очков.

источник: ФК «Челси»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА в гостях уступил "Сибири"Шайба Дадонова принесла "Вегасу" победу над "Далласом"Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболуОлимпийский чемпион назвал Губерниева моральным уродомРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЗвезда фильмов для взрослых не стала молчать про Дзюбу
Деревянный «СпОртак», «Шива» Максименко и «воронежский студент» Федор Емельяненко в обзоре мемов
Главные события спорта - в картинках и фразочках.
Бомба от Лю для Валиевой! В Канаде американка хочет прыгать четверной лутц, бросая вызов русскому супертрио
В ночь с пятницы на субботу в Ванкувере стартует второй этап серии Гран-при. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.
«Склонял к сексу, обещая место в основе». В НХЛ — скандал, из-за которого уволили тренера Бобровского и генменеджера сборной США
После вскрытия фактов сексуального насилия в «Чикаго» в 2010 году, когда «Блэкхокс» шли к победе в Кубке Стэнли, в отставку были вынуждены подать несколько значимых для НХЛ фигур.
На UFC 267 масса интриг и помимо боя Ян — Сандхейген: в октагон войдут еще 10 русских! Расклад и лучшие ставки
Турнир UFC 267 в Абу-Даби 30 октября получится уникальным: помимо Петра Яна, которого ждет дуэль с Кори Сандхейгеном, бои проведут еще десять бойцов родом из России. А главным событием вечера станет титульный поединок поляка Яна Блаховича и бразильца Гловера Тейшейры.
Наш Петр Ян не отступит и победит Сандхейгена. Расклад и лучшие ставки на супербой UFC 267
30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби состоится представительный турнир UFC, в рамках которого титул временного чемпиона в легчайшей категории оспорят россиянин Петр Ян и американец Кори Сандхейген.
Тарасенко продолжает творить красоту — у него уже 450 очков в НХЛ! А Свечников добрался до 150 (видео)
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (3:4), несмотря на гол и результативную передачу своего лидера Владимира Тарасенко, а «Каролина» победила «Бостон» (3:0) при активном участии Андрея Свечникова.
Акции PointsBet обвалились из-за потери доли рынка в США
Цена акций австралийского букмекера PointsBet просела за сутки на 18 процентов после того, как руководство компании сообщило о частичном уходе с американского рынка ставок.
«Семь голов, как «Спартаку», питерцы не отгрузят». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы «Зенита» и «Динамо» в центральном матче 13-го тура РПЛ (29 октября, 19:00).
13-й тур РПЛ сразу с пятью играми в федеральном эфире: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29-31 октября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о тринадцатом туре, в котором бесплатно будет показано сразу пять матчей, чего в нынешнем сезоне еще не было.
436 дней Кумана в «Барселоне»: печальные итоги
Рональд Куман отправлен в отставку с поста главного тренера великого футбольного клуба. Главные итоги работы голландца - в нашей видеоподборке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика