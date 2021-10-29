Ковачич травмировался на тренировке «Челси» и теперь рискует пропустить матч с Россией

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич травмировался на тренировке «аристократов». Главный тренер синих Томас Тухель заявил, что футболист пропустит около двух недель.
«Матео Ковачич получил травму подколенного сухожилия на последних минутах тренировки. Он будет отсутствовать несколько недель», - цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».
Напомним, что заключительный матч отборочного раунда к ЧМ-2022 между Хорватией и Россией состоится 14 ноября в Сплите. Перед очным противостоянием на первом месте в группе идут подопечные Валерия Карпина с 19-ю баллами, в активе хорватов 17 очков.
источник: ФК «Челси»