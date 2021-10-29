Юрий Лоза: «Ростов» даже нельзя назвать командой, «Спартак» может не проиграть

Известный музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча 13-го тура между «Спартаком и «Ростовом». Поединок состоится 30 октября на «Открытии Банк Арене» в Москве.

«Такой ужасный «Спартак» может проиграть абсолютно каждой команде. У «Ростова» есть хорошие шансы на победу. Красно-белые — одна из самых нестабильных команд нашего чемпионата, от них можно ожидать все. «Ростов» даже нельзя назвать командой, там каждый игрок бегает сам за себя. Наверное, «Спартак» завтра не проиграет», — сказал Лоза «СЭ».

Игра 13-го тура пройдет 30 октября. Перед началом матча красно-белые располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 17-ю баллами, в активе ростовчан 12 место и 12 очков.