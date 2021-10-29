Варан восстановился после травмы и теперь сможет сыграть против «Тоттенхэма»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан восстановился после травмы и готов помочь команде в матче 10-го тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма».
Варан получил травму в финальном матче Лиги Наций, в котором сборная Франции обыграла Испанию 2:1. 28-летний французский защитник, которого заменили в конце первого тайма, получил травму паха.
Перед игрой 10-го тура «красные дьяволы» располагаются на седьмом месте с 14-ю баллами, в активе «шпор» шестое место и 15 очков. В прошлом туре «Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5.