«Хави, останься». «Аль-Садд» опубликовал призывы болельщиков не уходить главному тренеру из клуба

Болельщики катарского клуба «Аль-Садд» хотят, чтобы Хави остался в клубе в угоду «Барселоны». По последней информации, бывший легендарный полузащитник «Барселоны» может возглавить сине-гранатовых.

Хави ранее подписал новый контракт с «Аль-Саддом», который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по сообщениям СМИ, пообещало ему, что не будет вмешиваться, если он получит серьезное предложение от топ-клуба.

58-летний Рональд Куман был уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.

Куман провел 67 матчей во главе «Барселоны», в которых одержал 40 побед, 11 раз сыграл вничью и 16 раз проигрывал. В списке достижений голландского специалиста с сине-гранатовыми значится выигранный Кубок Испании в прошлом сезоне.