Пост Роналду в инсте о двойне собрал рекордное количество лайков среди спортсменов, обойдя Месси

28 октября нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что он и его невеста Джорджина Родригес ждут двойню, разместив в Instagram фотографию, на которой он со своей возлюбленной держит ультразвуковое сканирование.

На момент публикации этой новости пост Роналду собрал 27,7 миллиона лайков, став самой понравившейся фотографией среди спортсменов за всю историю инстаграм. Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, один из постов которого получил 22 миллиона лайков. Об этом сообщает ESPN.