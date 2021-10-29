Дзюба забил третий мяч «Зенита» в игре с «Динамо» и установил новый рекорд чемпионата России (видео)

Сегодня, 29 октября, проходит матч между лидерами чемпионата России после 12-ти туров - «Зенитом» и «Динамо».

Напомним, первый гол был забит в первом тайме точным ударом Клаудиньо на 8-й минуте. Даниил Фомин сравнял счет с точки на 57-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый. Однако на 66-й минуте сине-бело-голубые вновь вышли вперед, благодаря голу Вендела, который получил точную фланговую передачу от Азмуна.

Спустя четыре минуты Дзюба забил третий мяч «Зенита», установив рекорд чемпионатов России по футболу по количеству голов в национальном чемпионате (144). Он обогнал по этому показателю Олега Веретенникова.