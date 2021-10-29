«Фонбет» подписал спонсорский контракт с «Локо»

Логотип нового официального партнера будет размещен на форме железнодорожников в матчах РПЛ и Лиги Европы, а также на «РЖД Арене». Компания совместно с клубом будет проводить акции в соцсетях и во время Match Day на домашнем стадионе «Локо». В рамках сотрудничества «Фонбет» и «Локомотив» организуют совместную благотворительную акцию.

«Фонбет» сделал серьезную заявку на рынке спонсорства в российском футболе. Ранее БК были заключены договоры с ЦСКА, «Рубином» и РФС, на международном рынке компания подписала «Милан», «Реал» и «ПСЖ». Получается, что «Фонбет» - не просто спонсор, а реально стратегически грамотный выбор.