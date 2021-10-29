Клопп признался, что он считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, кого он считает лучшим тренером в мире на данный момент.

«Для меня это Пеп, но я даже не знаю, можно ли это считать какой-то правдой. С его командами просто сложно играть. Я? Нет, конечно нет. Я знаю свои слабые места, я знаю, что создает для меня проблемы. Кроме того, что значит быть лучшим тренером? Сам точно не знаю. Без моих помощников я был бы никем», - сказал Клопп Sky Sports.

Добавим, что за время работы с «Манчестер Сити» Гвардиола трижды выигрывал чемпионат Англии.