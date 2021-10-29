Семин - о рекорде Дзюбы: Пускай бьет все рекорды и не останавливается

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин дал оценку поставленному рекорду Артема Дзюбы, который забил 144-й мяч в чемпионате России и обошел по этому показателю Олега Веретенникова.

«Поздравляю Артема с рекордом, он большой молодец. Пускай продолжает дальше, на этом не надо останавливаться.

Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России — просто так такие рекорды не ставятся. Забить 144 гола — это высочайший уровень, не каждому такое дано. Пусть забивает дальше, у него времени еще много. Пускай бьет все рекорды и не останавливается на достигнутом», — передает слова Семина Sport24.

По итогам матча с «Динамо» Зенит» увеличил отрыв от второго места в чемпионате России, набрав 29 баллов. Подопечные Шварца остались с 23-я очками. Следующий матч «Динамо» проведет против «Краснодара» 6 ноября, а «Зенит» встретится с «Уралом» днем позже.