Михаил Боярский: То, что забило «Динамо» - везение, «Зенит» мог забить больше

Народный артист РСФСР Михаил Боярский оценил разгромную победу сине-бело-голубых над «Динамо» (4:1). По словам Борского, у московского клуба не было шансов против подопечных Сергея Семака.

«Лучше не бывает, слова тут излишни. Посмотрите, как «Зенит» играет со столичными командами. Разделали их под орех. Сомнений сегодня не было, была тревога в начале второго тайма. Забили четыре, а могли и больше. У «Динамо» не было шансов. То, что они забили — везение.

Считаю, «Зенит» недосягаем. Бесспорно, он уже чемпион. Практически невозможно представить команду, которая способна составить конкуренцию. «Зенит» спокойно может быть чемпионом до своего столетия», - передает слова Боярского Sport24.

По итогам матча с «Динамо» Зенит» увеличил отрыв от второго места в чемпионате России, набрав 29 баллов. Подопечные Шварца остались с 23-я очками. Следующий матч «Динамо» проведет против «Краснодара» 6 ноября, а «Зенит» встретится с «Уралом» днем позже.