Сандро Шварц: По итогам игры с «Зенитом» могу сказать, что нам было больно проигрывать

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом».

- По итогам игры могу сказать, что нам было больно проигрывать. Мы разочарованы результатом. Но надо понимать, что на нашем пути развития мы должны проходить через такие матчи и извлекать из них уроки. Когда мы проведем работу над ошибками, мы станем еще сильнее, - передает слова специалиста пресс-служба московского клуба.

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», имея в активе 23 очка, занимает второе место.