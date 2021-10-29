Сергей Семак: Сегодня порадуемся очень важной победе над конкурентом, это очень важно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги разгромной победы над «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

– «Динамо» сегодня прессинговало, как и весь этот сезон. Не было ли у вас мысли минимизировать количество коротких передач и играть больше через длинные?

– В те моменты, когда мы выходили из-под прессинга, мы хорошо контролировали мяч. А что касается технического брака, то он связан с эмоциональным состоянием. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм, но это нормально – в следующем матче все уже будет хорошо.

– Как прокомментируете игру Ракицкого в последних матчах? Болельщики призывают продлить с ним истекающий контракт.

– Нам некогда думать о контрактах – у нас игры через три дня на четвертый. Все вопросы касательно контрактов – к руководству. Эти вопросы будут решаться, наверное, ближе к зимней паузе — с теми, у кого срок соглашения заканчивается летом.

– Не грозит ли команде эмоциональная выхолощенность после такой игры перед поездкой на выездной матч с «Ювентусом»?

– Матч в Италии – это совершенно другая история. Сегодня мы порадуемся очень важной победе над конкурентом, это очень важно. А готовиться к следующему матчу мы будем уже завтра-послезавтра. Это разные истории, – передает слова специалиста пресс-служба «Зенита».

После этой встречи «Зенит» набрал 29 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», имея в активе 23 очка, занимает второе место.