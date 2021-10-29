Максим Калиниченко: Дзюбиньо, ты король Питера! Но в Москве тебе не рады

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко поздравил нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу с его побитым рекордом Олега Веретенникова по голам в чемпионате России.

«Понимаю, могу высказать непопулярное мнение. Но не поздравить футболиста, с которым одно время играл в одной команде, с рекордом — не могу. Дзюба — рекордсмен. С этим я его и поздравляю! А каков он на рынке внешнем, этого нам уже не узнать. Дзюбиньо, сегодня ты король Питера! В Москве тебе по-прежнему не рады», — написал футболист в своём телеграм-канале.

Артем Дзюба забил 144-й мяч в чемпионатах России и стал лучшим бомбардиром отечественного первенства, опередив Олега Веретенникова (143).

В послужном списке форварда «Зенита» значатся такие клубы, как: «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал Тула», «Зенит». За последних в общей сложности он смог забить 102 гола и отдать 65 результативных передач.