Дзюба отписался от аккаунта сборной России в инстаграме

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который сегодня установил рекорд чемпионата России по количеству голов (144), отписался от официального инстаграм-аккаунта национальной команды.
Форвард не вызывается в сборную под руководством Валерия Карпина.
Артем Дзюба забил 144-й мяч в чемпионатах России и стал лучшим бомбардиром отечественного первенства, опередив Олега Веретенникова (143).
В послужном списке форварда «Зенита» значатся такие клубы, как: «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал Тула», «Зенит». За последних в общей сложности он смог забить 102 гола и отдать 65 результативных передач.
источник: «Советский спорт»