Дзюба отписался от аккаунта сборной России в инстаграме

Тарасенко продолжает творить красоту — у него уже 450 очков в НХЛ! А Свечников добрался до 150 (видео)

В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (3:4), несмотря на гол и результативную передачу своего лидера Владимира Тарасенко, а «Каролина» победила «Бостон» (3:0) при активном участии Андрея Свечникова.