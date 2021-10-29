Дмитрий Губерниев: Дзюба зря отказался от сборной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о рекорде нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. В матче с «Динамо» он забил еще один мяч. Сейчас у Дзюбы 144 гола в РПЛ, что является рекордом лиги.

«Поздравляю Дзюбу с рекордом, «Зенит» с победой. Сейчас понимаю, что Дзюба всё-таки зря отказался от сборной. Сейчас будет некая вилка. Состав выбирает тренер, но с Хорватией он бы мог пригодиться. Дзюба для России выдающийся нападающий. Как говорилось в кино — выдающийся да и только», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Артем Дзюба забил 144-й мяч в чемпионатах России и стал лучшим бомбардиром отечественного первенства, опередив Олега Веретенникова (143).

В послужном списке форварда «Зенита» значатся такие клубы, как: «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал Тула», «Зенит». За последних в общей сложности он смог забить 102 гола и отдать 65 результативных передач.