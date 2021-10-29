«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Лиллем», Месси заменили после первого тайма

29 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся матч 12-го тура Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лиллем». Игра завершилась со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил Хонатан Дэвид (31-я минута) с передачи Бурака Йылмаза. Парижане сумели отыграться во втором тайме усилиями защитника Маркиньоса (74) с результативного паса Анхеля Ди Марии. Второй мяч в ворота «Лилля» забил все тот же Ди Мария в концовке второго тайма (88).

Таким образом, «ПСЖ» остался на первом месте в таблице Лиги 1, имея в своем активе 31 балл. «Лилль» опустился на одну строчку ниже - 11 позиция и 15 очков в запасе.

Следующие матчи у команд пройдут в Лиге чемпионов: «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лейпцигом» 3 ноября, а «островитяне» отправятся в Испанию на гостевой матч с «Севильей» днем ранее.

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