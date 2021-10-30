«Ньюкасл» готов приобрести Крооса за 30 миллионов евро

Центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос в январе 2022 года может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает El Nacional, в услугах 31-летнего немца всерьез заинтересован «Ньюкасл». Отмечается, что руководство «сорок» готово выделить на трансфер хавбека около 30 миллионов евро.

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В общей сложности он провел за мадридский клуб 325 матчей, забил 22 гола и отдал 80 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе «сливочных» немецкий полузащитник стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.