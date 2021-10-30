Малафеев считает, что «Зенит» утвердил свои чемпионские амбиции

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на победу петербуржцев над московским «Динамо» в рамках 13-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака обыграла соперника со счетом 4:1.

«Зенит» утвердил свои амбиции на чемпионство в этом сезоне. Подбор футболистов, скорость игры, тактические действия команды, прессинг и так далее - все на очень высоком уровне. Те, кто должен был составить конкуренцию «Зениту» и бороться за первую строчку, проигрывают - 7:1, 4:1», - приводит слова Малафеева Sport24.

Напомним, первый гол был забит в первом тайме точным ударом Клаудиньо на 8-й минуте. Даниил Фомин сравнял счет с точки на 57-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый. Однако на 66-й минуте сине-бело-голубые вновь вышли вперед, благодаря голу Вендела, который получил точную фланговую передачу от Азмуна.

Спустя четыре минуты Дзюба забил третий мяч «Зенита», установив рекорд чемпионатов России по футболу по количеству голов в национальном чемпионате (144). Он обогнал по этому показателю Олега Веретенникова.

На 85-й минуте украинский защитник «Зенита» забил гол в ближний угол со штрафного и установил счет 4:1 в матче.