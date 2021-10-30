Конте готов вернуться к тренерской работе по окончании сезона-2021/22

Стало известно о том, когда экс-наставник «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте вернется к своей тренерской карьере.

Согласно информации Todofichajes, 52-летний специалист готов возглавить один из европейских клубов после текущего сезона. Ранее появилась информация, что в услугах итальянского тренера были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», однако Конте отказался от данных предложений.

Напомним, Конте находится без клуба с мая этого года после того, как он покинул «Интер». В прошлом сезоне миланская команда под его руководством стала чемпионом Италии. В Англии специалист работал в «Челси» – он привел «аристократов» к чемпионству в АПЛ сезона-2016/17.