Георгий Щенников: Последние результаты «Рубина» не должны вводить в заблуждение, ЦСКА будет непросто

Левый защитник ЦСКА Георгий Щенников оценил шансы своей команды на победу в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против «Рубина».

Напомним, что игра между клубами состоится сегодня, 30 октября, в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

– Увидеться со Слуцким будет приятно, но мы нацелены уехать с победой. У «Рубина» хороший состав с яркими игроками, и их последние результаты не должны вводить в заблуждение, будет очень непросто, – цитирует Щенникова клубная пресс-служба армейцев.

В данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Команда Леонида Слуцкого располагается на девятой строчке с 16 очками. Добавим, что казанцы не могут победить в чемпионате на протяжении последних пяти туров.