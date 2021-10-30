Кутепов и Гапонов хотят сыграть за «Спартак-2» в матче против «Торпедо»

Центральные защитники «Спартака» Илья Кутепов и Илья Гапонов надеются выйти в составе второй команды красно-белых в домашнем матче 20-го тура ФНЛ против «Торпедо», который состоится 31 октября.

По информации «Чемпионата», главный тренер москвичей Руй Витория не рассчитывает на обоих игроков в сегодняшнем матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Отмечается, что футболист сами просят португальского наставника предоставить им игровую практику в другой команде.

Добавим, что в нынешнем сезоне Кутепов и Гапонов уже выступали за «Спартак-2». На двоих защитники провели за клуб пять встреч, не отличившись результативными действиями.

После 12 сыгранных туров в РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. 24 октября подопечные Витории на выезде разгромно уступили «Зениту» (1:7).