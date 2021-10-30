Головин входит в сферу интересов «Эвертона»

Руководство «Эвертона» хочет подписать атакующего полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

Как сообщает «Чемпионат», клуб АПЛ всерьез заинтересован в трансфере 25-летнего хавбека. Отмечается, что в данный момент переговоры по переходу футболиста находятся на начальной стадии.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 104 матча, забил 16 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.