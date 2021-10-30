Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» - «Ростов»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между карасно-белыми и «Ростовом».

«В этой игре я отдам предпочтение хозяевам. «Ростов» выбрался из зоны вылета, но ситуация в команде мне непонятна. «Спартак» просто обязан реабилитироваться после разгрома в последнем матче, ведь дальше отступать уже некуда. Предполагаю, что легкой победы ждать не надо, но я надеюсь на забитые голы и успех красно-белых», - Приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Спартак» - «Ростов» состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.