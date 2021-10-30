«Торино»: Мы не обсуждаем с «Аталантой» вариант аренды Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал появившуюся информацию о том, что туринский клуб заинтересован в услугах атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ранее стало известно, что руководство «быков» хочет арендовать 26-летнего хавбека до конца текущего сезона.

– Это все слухи. Мы не обсуждаем с «Аталантой» вариант аренды Миранчука, таких разговоров нет, – приводит слова Ваньяти Sport24.

Напомним, что Миранчук выступает за «бергамасков» с сентября прошлого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 14,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах клуба во всех турнирах, отдав один результативный пас.