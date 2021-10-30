«Рубин» – ЦСКА. Стартовые составы

«Рубин» и ЦСКА объявили свои стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
Напомним, что игра между клубами состоится сегодня, 30 октября, в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Абильдгор, Самошников, Кварацхелия, Хван, Бакаев, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Исмагилов, Янович, Нижегородов, Савицкий, Уремович, Мусаев, Костюков, Суриков, И.Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Чалов, Эджуке.