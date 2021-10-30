«Барселона» предложила «Динамо» и «Спартаку» подписать двух игроков клуба

Руководство «Барселоны» ведет поиски новых клубов для двух своих футболистов, а именно защитников Самюэля Юмтити и Муссы Ваге.

Как сообщает Football News West Africa на своей странице в Twitter, сине-гранатовые предложили «Спартаку» и «Динамо» арендовать обоих игроков до конца текущего сезона. Также отмечается, что каталонцы связались с «Бешикташем» и «Фенербахче» на тему возможных сделок по защитникам.

Напомним, Юмтити выступает за «Барселону» с июля 2016 года. В общей сложности 27-летний француз провел за клуб 132 матча, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Что касается Ваге, то 23-летний сенегалец присоединился к каталонцам в августе 2018 года. Всего за сине-гранатовых он отыграл шесть встреч. Действующее соглашение защитника с командой истекает в конце сезона-2022/23.