Смолов сдал сомнительный тест на коронавирус – игрок пропустит матч «Локомотив» – «Нижний Новгород»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что нападающий Федор Смолов не сыграет за московскую команду в домашнем матче с «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура чемпионата России.

По информации источника, тест 31-летнего россиянина на COVID-19 дал сомнительный результат.

– Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни ковид-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб «Локомотива» расценивает результат его анализа как ложноположительный, – говорится в сообщении железнодорожников.

Отметим, что в нынешнем сезоне Смолов принял участие в 15 матчах столичного клуба во всех турнирах, забив семь голов.

Матч между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи – в 19:00 мск. В данный момент подопечные Маркуса Гисдоля занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Нижегородцы располагаются на 11-й строчке с 14 очками.