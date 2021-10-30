Агент Юмтити: Никто не предлагал моего клиента клубам РПЛ

Агент Артуро Каналес, клиентом которого является центральный защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити, прокомментировал появившуюся информацию о том, что каталонский клуб предложил «Динамо» и «Спартаку» подписать игрока ближайшей зимой.

Ранее стало известно, что руководство сине-гранатовых планирует отдать 27-летнего француза в аренду до конца текущего сезона.

– Это неверная информация. Никто не предлагал Самюэля в российские клубы, – цитирует агента Sport24.

Напомним, Юмтити выступает за «Барселону» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча за каталонцев. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.