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30 октября 14:03
автор: Владислав Корегин

Агент Юмтити: Никто не предлагал моего клиента клубам РПЛ

Представитель французского футболиста опроверг возможный переход своего подопечного в одну из команд чемпионата России.

Агент Артуро Каналес, клиентом которого является центральный защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити, прокомментировал появившуюся информацию о том, что каталонский клуб предложил «Динамо» и «Спартаку» подписать игрока ближайшей зимой.

Ранее стало известно, что руководство сине-гранатовых планирует отдать 27-летнего француза в аренду до конца текущего сезона.

– Это неверная информация. Никто не предлагал Самюэля в российские клубы, – цитирует агента Sport24.

Напомним, Юмтити выступает за «Барселону» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча за каталонцев. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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