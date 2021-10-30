Стали известны подробности встречи между игроками «Спартака» и болельщиками клуба

Вчера, 29 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялась встреча, в котором приняли участие представители «Спартака», а также болельщики московской команды.

Как сообщает портал «Метарейтинг», на мероприятии присутствовали игроки красно-белых, в том числе капитан клуба Георгий Джикия. Также участниками общения с фанатами стали главный тренер Руй Витория и генеральный директор команды Евгений Мележиков. Отмечается, что стороны обсуждали разгромное поражение москвичей от «Зенита» (1:7) в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.

По информации источника, Мележиков объяснил причины неудачного результата команды в игре против петербуржцев и заявил, что коллектив постарается изменить сложившуюся ситуацию. После гендиректора перед фанатами выступил Джикия.

После 12 сыгранных туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Сегодня, 30 октября команда на своем поле сыграет против «Ростова».