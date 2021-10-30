Селихов выйдет в стартовом составе «Спартака» на домашний матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 13-го тура чемпионата России.
Отметим, что игра между клубами состоится сегодня, 30 октября, в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей встречи назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Зобнин, Литвинов, Ларссон, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Игнатов, Сунгатулин, Бакаев, Мельников.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.