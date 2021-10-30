ЦСКА в гостях уступил «Рубину» и прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ из шести матчей

Матч 13-го тура чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА завершился победой казанского клуба со счетом 1:0.

Отметим, что на 14-й минуте встречи фланговый полузащитник москвичей Чидера Эджуке отличился забитым мячом, однако данное взятие ворот было отменен после просмотра VAR – в эпизоде с голом форвард гостей Антон Заболотный оказался в офсайде.

Победу подопечным Леонида Слуцкого принес забитый мяч хавбека Михаила Костюкова на 91-й минуте.

Таким образом, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» с 19 очками поднялся на седьмую строчку.

6 ноября армейцы сыграют на выезде против «Сочи», а казанский клуб днем позже в гостях встретятся с «Ростовом».