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ЦСКА в гостях уступил «Рубину» и прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ из шести матчей
30 октября 15:55
автор: Владислав Корегин
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА в гостях уступил «Рубину» и прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ из шести матчей

В последних шести турах московский клуб одержал четыре победы и два раза сыграл вничью.

Матч 13-го тура чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА завершился победой казанского клуба со счетом 1:0.

Отметим, что на 14-й минуте встречи фланговый полузащитник москвичей Чидера Эджуке отличился забитым мячом, однако данное взятие ворот было отменен после просмотра VAR – в эпизоде с голом форвард гостей Антон Заболотный оказался в офсайде.

Победу подопечным Леонида Слуцкого принес забитый мяч хавбека Михаила Костюкова на 91-й минуте.

Таким образом, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» с 19 очками поднялся на седьмую строчку.

6 ноября армейцы сыграют на выезде против «Сочи», а казанский клуб днем позже в гостях встретятся с «Ростовом».

РПЛ

13-й тур

«Рубин» – ЦСКА – 1:0 (0:0)

Гол: Костюков, 90+1

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Абильдгор, Самошников, Кварацхелия, Ин Бом, Бакаев (Мусаев, 86), Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Костюков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин (Щенников, 46), Зайнутдинов, Заболотный (Ахметов, 90+2), Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).

Предупреждения: Мухин (29), Кварацхелия (37), Заболотный (54), Зайнутдинов (67), Набабкин (86), Дюпин (90+5).

источник: «Советский спорт»
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