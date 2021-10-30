Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Эльче»

Мадридский «Реал» в гостевом матче 12-го тура испанской примеры обыграл «Эльче» со счетом 1:2.
За столичную команду дублем отличился Винисиус Жуниор (22- и 73-я минуты), у хозяев поля гол на счету Пере Милья (86).
Добавим, что на 64-й минуте полузащитник «Эльче» Рауль Гути оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.
Таким образом, «Реал» стал лидером испанского чемпионата, набрав 24 очка, а «Эльче» с 10 очками остался на 15-й строчке.
В следующем туре состоятся матчи «Реал» - «Райо Вальекано» и «Мальорка» - «Эльче».