Валуев - о решении Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России в ноябре: Получается, теперь у них 1:1

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Лично я хочу видеть Дзюбу в сборной России, мне жалко, что его там нет. Но что делать? Это решение тренерского штаба сборной, им виднее. Карпин озвучил решение не вызывать Артема как мнение тренерского штаба, а Дзюба в свое время сказал, что пока не набрал форму. Получается, теперь у них 1:1», - приводит слова Валуева Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал пять результативных передач в 17 играх за «Зенит» во всех турнирах.

В сборную России 33-летний футболист не вызывался с провального чемпионата Европы-2020.