Сергей Силкин: «Динамо» надо довольствоваться местом в тройке

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин не видит свою бывшую команду чемпионом РПЛ.

«Зенит» на сегодняшний день по потенциалу намного сильнее. «Динамо», наверное, надо довольствоваться местом в тройке. Бороться за чемпионство с такой игрой и таким составом пока рановато», - приводит слова Силкина RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, накануне сине-бело-голубые разгромили московскую команду (4:1).

На данный момент «Зенит», набрав 29 очков лидирует в РПЛ, «Динамо» - второе, имея на шесть очков меньше.