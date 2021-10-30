«Аталанта» вырвала ничью у «Лацио», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» в домашнем матче 11-го тура серии А сыграла вничью с»Лацио» со счетом 2:2.
За гостей забивали Педро (19-я минута) и Чиро Иммобиле (74), у хозяев поля отличился Дуван Сапата (45+1) и Мартен де Рон (90+4).
Добавим, что российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук провел всю встречу на скамейке запасных.
Таким образом, «Лацио» набрало 18 очков и осталось на шестом месте турнирной таблицы, «Аталанта» с 19-ю очками занимает пятую строчку.
6 ноября «Аталанта» проведет гостевую встречу с «Кальяри», а на следующий день «Лацио» примет Салернитану».