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30 октября 18:07
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Рубина» Слуцкий - о победе над ЦСКА: Игре решилась одним эпизодом

Казанский клуб выиграл благодаря стандарту, разыгранному в компенсированное ко второму тайму время.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе своей команды над ЦСКА в 13-м туре РПЛ (1:0).

«В целом, очень равная тяжелая игра, которая решилась одним эпизодом в компенсированное время. Чему я очень рад. Мы совсем недавно пропустили здесь в компенсированное время, сегодня забили. Я очень, что наконец прервалась серия без побед», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Последний раз казанская команда побеждала 13 сентября, обыграв «Урал» (4:0).

После очного матча, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» с 19 очками поднялся на седьмую строчку.

6 ноября армейцы сыграют на выезде против «Сочи», а казанский клуб днем позже в гостях встретятся с «Ростовом».

источник: ФК «Рубин»
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