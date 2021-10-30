Главный тренер «Рубина» Слуцкий - о победе над ЦСКА: Игре решилась одним эпизодом

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе своей команды над ЦСКА в 13-м туре РПЛ (1:0).

«В целом, очень равная тяжелая игра, которая решилась одним эпизодом в компенсированное время. Чему я очень рад. Мы совсем недавно пропустили здесь в компенсированное время, сегодня забили. Я очень, что наконец прервалась серия без побед», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Последний раз казанская команда побеждала 13 сентября, обыграв «Урал» (4:0).

После очного матча, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» с 19 очками поднялся на седьмую строчку.

6 ноября армейцы сыграют на выезде против «Сочи», а казанский клуб днем позже в гостях встретятся с «Ростовом».