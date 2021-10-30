«Бавария» в гостях разгромила «Унион», Левандовски оформил дубль

Футболисты «Баварии» переиграли «Унион» в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии.

В составе мюнхенской команды голами отметились Роберт Левандовски (15-я и 23-я минуты), Лерой Сане (34), Кингсли Коман (60) и Томас Мюллер (79). У берлинского клуба точными ударами отличились Нико Гисельман (43) и Юлиан Рюэрсон (65).

Отметим, что помимо забитого мяча на счету Мюллера три голевые передачи.

После этой победы «Бавария» набрала 25 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Унион», потерпев второе поражение в сезоне, с 16 очками занимает пятое место.

В следующем туре мюнхенская команда на своем поле сыграет против «Фрайбурга», а клуб из Берлина в гостях встретится с «Кельном».