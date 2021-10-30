«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

«Спартак» в домашнем матче 13-го тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1.
За красно-белых забил Руслан Литвинов (78-я минута), но «Спартак» не удержал победу, пропустив в компенсированное время от Данила Глебова.
«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.
7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».
РПЛ
13-тур
«Спартак» (Москва) - «Ростор» (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:0)
Голы: Литвинов, 78 - Глебов, 90+5
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 68), Альмквист.
Предупреждения: Бакаев, 85, Джикия, 88, Соболев, 90.