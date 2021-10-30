«Спартак» упустил победу над «Ростовом»

«Спартак» в домашнем матче 13-го тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1.

За красно-белых забил Руслан Литвинов (78-я минута), но «Спартак» не удержал победу, пропустив в компенсированное время от Данила Глебова.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».

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