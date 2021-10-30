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«Челси» разгромил «Ньюкасл» на выезде
30 октября 18:56
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Челси"

«Челси» разгромил «Ньюкасл» на выезде

По итогам 10-го тура АПЛ «синие» возглавили турнирную таблицу

«Челси» в гостевом матче десятого тура АПЛ победил «Ньюкасл» со счетом 3:0.

Дублем во встрече отличился защитник Рис Джеймс (66-я и 77-я минута), еще один гол на свой счет записал Жоржиньо, реализовав пенальти (81).

Таким образом, «Челси» набрал 25 очков и стал лидером АПЛ. «Ньюкасл» с четырьмя очками -предпоследний.

6 ноября пройдут матчи «Челси» - Бернли» и «Брайтон» - «Ньюкасл».

АПЛ

10-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) - «Челси» (Лондон) - 0:3 (0:0)

Голы: Джеймс, 66, 77, Жоржиньо, 81 (пен.)

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Крафт, Ритчи, Фрэйзер (Уиллок, 66), Хэйден (Альмирон, 67), Лонгстафф (Шелви, 81), Сен-Максимен, Уилсон.

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 64), Зиеш (Баркли, 64), Хавертц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).

Предупреждения: Хэйден, 17, Ритчи, 39, Канте, 54, Ласселс, 55, Зиеш, 57.

источник: «Советский спорт»
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