«Челси» разгромил «Ньюкасл» на выезде

«Челси» в гостевом матче десятого тура АПЛ победил «Ньюкасл» со счетом 3:0.
Дублем во встрече отличился защитник Рис Джеймс (66-я и 77-я минута), еще один гол на свой счет записал Жоржиньо, реализовав пенальти (81).
Таким образом, «Челси» набрал 25 очков и стал лидером АПЛ. «Ньюкасл» с четырьмя очками -предпоследний.
6 ноября пройдут матчи «Челси» - Бернли» и «Брайтон» - «Ньюкасл».
АПЛ
10-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл) - «Челси» (Лондон) - 0:3 (0:0)
Голы: Джеймс, 66, 77, Жоржиньо, 81 (пен.)
«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Крафт, Ритчи, Фрэйзер (Уиллок, 66), Хэйден (Альмирон, 67), Лонгстафф (Шелви, 81), Сен-Максимен, Уилсон.
«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 64), Зиеш (Баркли, 64), Хавертц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).
Предупреждения: Хэйден, 17, Ритчи, 39, Канте, 54, Ласселс, 55, Зиеш, 57.