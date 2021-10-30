«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»

Футболисты «Кристал Пэлас» одержали победу над «Манчестер Сити» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонской команды голами отметились Уилфрид Заха (6-я минута) и Конор Галлахер (88).

Отметим, что в компенсированное время первого тайма прямую красную карточку получил защитник «горожан» Эмерик Лапорта.

После этой игры «Кристал Пэлас», одержавший вторую победу в сезоне, набрал 12 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», потерпев второе поражение в чемпионате, с 20 очками расположился на третьем месте.

В следующем туре «горожане» встретятся в гостях с «Манчестер Юнайтед». А клуб из Лондона сыграет против «Вулверхэмптона».