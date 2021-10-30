Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий - о матче с «Рубином»: Мы были ближе к победе

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий остался доволен игрой своей команды в гостевом матче 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние минуты поединка, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили мяч в концовке, это неприятно. Что делать, такое случается», - приводит слова Алексея Березуцкого RT, ссылаясь на пресс-службу ЦСКА.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» с 19 очками поднялся на седьмую строчку.

6 ноября армейцы сыграют на выезде против «Сочи», а казанский клуб днем позже в гостях встретятся с «Ростовом».